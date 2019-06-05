Илья Яббаров о примирении с Аленой Савкиной: «Планируем дочку!»

«Сегодня с мамой и сыном были в больнице, планируем дочку!» - написал Яббаров у себя на страничке в Instagram.

«Как говорил Станиславский – НЕ ВЕРЮ! Не верю я, что Яббаров так быстро все осознал!» - пишут в Сети.





Вчера, 4 июня, Рапунцель-младшая наконец-таки вернулась из своего родного города Владивостока в Москву, где ее с нетерпением ждал экс-избранник и отец 3-месячного наследника – Илья Яббаров.Как стало известно, экс-герой телепроекта «Спаси свою любовь» не только хорошенечко подготовил все к приезду сына и Алены, но и помирился с Савкиной, в период пока она находилась за несколько километров от столицы.Сейчас Рапунцель-младшая и Яббаров все делают вместе. Более того, Илья даже намекнул фанатам, что воссоединился с Аленой. Впрочем, не эта новость шокировала интернет-пользователей, а то, что мужчина хочет второго ребенка от длинноволосой красавицы.Нужно сказать, что большая часть читателей пришла в восторг от новости о возможном воссоединении Яббарова и Савкиной. Один за другим они принялись хвалить Илью и указывать ему на то, что он сделал правильный выбор.Как бы то ни было, но нашлись и те, кого это сообщение вовсе не обрадовало. По мнению фолловеров, Яббаров никогда не измениться и рано или поздно в очередной раз бросит Рапунцель-младшую.