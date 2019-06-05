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Уфологи обнаружили на Луне инопланетное поселение

Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутнике Земли инопланетное поселение. Он совершил это открытие благодаря снимкам поверхности Луны, которое сделало NASA.
Уфологи обнаружили на Луне инопланетное поселение

На одном из снимков, которые сделали космические аппараты NASA, видно, что на поверхности Луны имеется странное образование. Возле нескольких скалистых структур присутствует странный объект треугольной формы. Возле него также расположен куполообразный объект. Именно этот снимок дал повод Скотту Уорингу сделать вывод, что Луну заселила внеземная цивилизация.

Уфолог нашел еще ряд объектов, которые имеют странные формы, и присвоил им инопланетное происхождение. От NASA пока не поступило никаких комментариев по данному поводу, поскольку, вероятно, псевдо-находки не имеют реального подтверждения. Однако для конспирологов и уфологов эта тема стала популярной. Ряд «ученых» уже спрогнозировали очередное вторжение и конец света, которые наступят в ближайшее время.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:55

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