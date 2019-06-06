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Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе

Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост, вызвав восторг среди фолловеров. Знаменитость показала обнажённое тело в душе, прикрыв грудь ладонью.
Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе

Настя Каменских продолжает радовать своих подписчиков "горячими" снимками. На этот раз супруга Потапа показала обнажённое тело в душе, разволновав фанатов. Звезда, судя по всему, таким образом решила поблагодарить почитателей за их преданность и активность, ведь новый лирический клип "Константа" в исполнении певицы и её мужа за короткий период набрал более 4 миллионов просмотров. Верные поклонники поблагодарили кумира за демонстрацию красоты, моментально "засыпав" её комплиментами и одобрительными лайками. Всего за час пост набрал более 100 тысяч отметок "Мне нравится".
Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе

Тем не менее, некоторые выразились критически из-за появления фотографии в Сети. По их мнению, демонстрация оголённых частей тела не имеет никакого отношения к творчеству исполнительницы. Другие же не понимают, зачем вышедшая замуж артистка продолжает обнажаться, показывая пикантные кадры всем желающим.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:06

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