Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе





Настя Каменских продолжает радовать своих подписчиков "горячими" снимками. На этот раз супруга Потапа показала обнажённое тело в душе, разволновав фанатов. Звезда, судя по всему, таким образом решила поблагодарить почитателей за их преданность и активность, ведь новый лирический клип "Константа" в исполнении певицы и её мужа за короткий период набрал более 4 миллионов просмотров. Верные поклонники поблагодарили кумира за демонстрацию красоты, моментально "засыпав" её комплиментами и одобрительными лайками. Всего за час пост набрал более 100 тысяч отметок "Мне нравится".Тем не менее, некоторые выразились критически из-за появления фотографии в Сети. По их мнению, демонстрация оголённых частей тела не имеет никакого отношения к творчеству исполнительницы. Другие же не понимают, зачем вышедшая замуж артистка продолжает обнажаться, показывая пикантные кадры всем желающим.