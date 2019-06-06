Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе
Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост, вызвав восторг среди фолловеров. Знаменитость показала обнажённое тело в душе, прикрыв грудь ладонью.
Настя Каменских продолжает радовать своих подписчиков "горячими" снимками. На этот раз супруга Потапа показала обнажённое тело в душе, разволновав фанатов. Звезда, судя по всему, таким образом решила поблагодарить почитателей за их преданность и активность, ведь новый лирический клип "Константа" в исполнении певицы и её мужа за короткий период набрал более 4 миллионов просмотров. Верные поклонники поблагодарили кумира за демонстрацию красоты, моментально "засыпав" её комплиментами и одобрительными лайками. Всего за час пост набрал более 100 тысяч отметок "Мне нравится".
Тем не менее, некоторые выразились критически из-за появления фотографии в Сети. По их мнению, демонстрация оголённых частей тела не имеет никакого отношения к творчеству исполнительницы. Другие же не понимают, зачем вышедшая замуж артистка продолжает обнажаться, показывая пикантные кадры всем желающим.
Настя Каменских продолжает радовать своих подписчиков "горячими" снимками. На этот раз супруга Потапа показала обнажённое тело в душе, разволновав фанатов. Звезда, судя по всему, таким образом решила поблагодарить почитателей за их преданность и активность, ведь новый лирический клип "Константа" в исполнении певицы и её мужа за короткий период набрал более 4 миллионов просмотров. Верные поклонники поблагодарили кумира за демонстрацию красоты, моментально "засыпав" её комплиментами и одобрительными лайками. Всего за час пост набрал более 100 тысяч отметок "Мне нравится".
Тем не менее, некоторые выразились критически из-за появления фотографии в Сети. По их мнению, демонстрация оголённых частей тела не имеет никакого отношения к творчеству исполнительницы. Другие же не понимают, зачем вышедшая замуж артистка продолжает обнажаться, показывая пикантные кадры всем желающим.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:06