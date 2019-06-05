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Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом. Девушка утверждает, что исполнитель вел себя неадекватно.
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Девушка рассказала, что около 20 лет назад у нее были отношения с Андреем Губиным. Экс-возлюбленная певца утверждает, что тогда исполнитель вел себя неадекватно, поскольку у него была вседозволенность. По ее словам, Андрей Губин считал себя настоящим королем. Также девушка сообщила, что в те годы знаменитый певец злоупотреблял спиртными напитками, и от этого его психика пострадала. Из-за вредной привычки исполнителя влюбленные постоянно ругались.

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала, что певец был придирчив к внешнему виду своих спутниц и встречался только с моделями. Также он мог часами обсуждать недостатки бывших избранниц. Девушка отметила, что слухи о нищете исполнителя не являются правдой, поскольку он получает деньги от авторских отчислений и сдает в аренду свой бывший офис.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:04

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