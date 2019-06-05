Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом





Девушка рассказала, что около 20 лет назад у нее были отношения с Андреем Губиным. Экс-возлюбленная певца утверждает, что тогда исполнитель вел себя неадекватно, поскольку у него была вседозволенность. По ее словам, Андрей Губин считал себя настоящим королем. Также девушка сообщила, что в те годы знаменитый певец злоупотреблял спиртными напитками, и от этого его психика пострадала. Из-за вредной привычки исполнителя влюбленные постоянно ругались.Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала, что певец был придирчив к внешнему виду своих спутниц и встречался только с моделями. Также он мог часами обсуждать недостатки бывших избранниц. Девушка отметила, что слухи о нищете исполнителя не являются правдой, поскольку он получает деньги от авторских отчислений и сдает в аренду свой бывший офис.