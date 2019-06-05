Звезда «Дома-2» Оля Жарикова вышла замуж за бойфренда, который поднял на нее руку
Экс-героиня проекта «Дом-2» Ольга Жарикова вышла замуж за мужчину, который за несколько дней до бракосочетания избил ее. Этой «радостной» новостью телезнаменитость поделилась с поклонниками в личном микроблоге.
Многие зрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как еще год назад Ольга Жарикова вовсю собиралась стать женой одного из самых топовых участников проекта – Александра Гобозова. Однако парочка, покинув Периметр, сразу же расстались.
Впрочем, Жарикова не стала долго горевать по утраченной любви и уже через несколько недель обзавелась новым бойфрендом. Тогда Ольга сообщала, что решила испробовать удачу в отношениях со старым приятелем, который давно проявлял к ней симпатию.
Вчера, 4 июня, стало известно, что Жарикова, несмотря на то, что избранник избил ее за четыре дня до свадьбы, все-таки вышла за него замуж. Напомним, что еще несколько дней назад Оля активно заявляла о том, что не видит в Викторе того самого мужчину, с которым бы она хотела связать свою жизнь, а все потому, что возлюбленный не сможет стать примером для ее будущих наследников.
Как бы то ни было, но Соловьеву, судя по всему, все-таки удалось вымолить прощение у Жариковой, и парочка решила не отменять свадьбу. По словам бывшей участницы «Дома-2», они специально не устраивали роскошного бракосочетания, поэтому собрали в ресторане только самых близких и родных людей.
К слову, сейчас Жарикова утверждает, что все же хочет надеть свадебный наряд и уже через полгода планирует с избранником отметить бракосочетание с размахом.
Многие зрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как еще год назад Ольга Жарикова вовсю собиралась стать женой одного из самых топовых участников проекта – Александра Гобозова. Однако парочка, покинув Периметр, сразу же расстались.
Впрочем, Жарикова не стала долго горевать по утраченной любви и уже через несколько недель обзавелась новым бойфрендом. Тогда Ольга сообщала, что решила испробовать удачу в отношениях со старым приятелем, который давно проявлял к ней симпатию.
Вчера, 4 июня, стало известно, что Жарикова, несмотря на то, что избранник избил ее за четыре дня до свадьбы, все-таки вышла за него замуж. Напомним, что еще несколько дней назад Оля активно заявляла о том, что не видит в Викторе того самого мужчину, с которым бы она хотела связать свою жизнь, а все потому, что возлюбленный не сможет стать примером для ее будущих наследников.
Как бы то ни было, но Соловьеву, судя по всему, все-таки удалось вымолить прощение у Жариковой, и парочка решила не отменять свадьбу. По словам бывшей участницы «Дома-2», они специально не устраивали роскошного бракосочетания, поэтому собрали в ресторане только самых близких и родных людей.
К слову, сейчас Жарикова утверждает, что все же хочет надеть свадебный наряд и уже через полгода планирует с избранником отметить бракосочетание с размахом.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:28