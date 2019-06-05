Тип фигуры «груша» признали самым здоровым
Тип фигуры «груша» специалисты Калифорнийского университета назвали самым здоровым. Подобное телосложение наиболее устойчиво к различным опасным факторам, провоцирующим развитие диабета II типа.
Свои выводы американские ученые сделали, основываясь на результатах эксперимента на грызунах. Животных кормили жирной пищей и вели регулярное наблюдение за состоянием их здоровья. Спустя некоторое время у самцов зафиксировали снижение уровня тестостерона, а у самок показатель оставался в норме. Специалисты заметили, что у особей женского пола срабатывала защита на базе яичникового эстрогена.
У мужчин, объяснили ученые, жир накапливается в области талии, провоцируя появление метаболического синдрома, невосприимчивости к инсулину и ведет к развитию диабета II типа. Представители сильного пола с подобным видом ожирения отличаются низким либидо, имеют дефицит энергии и теряют силу мышц. У женщин жировые отложения накапливаются на бедрах и ягодицах, образуя фигуру «груша». Такой тип телосложения не мешает защитным функциям организма, поэтому специалисты считают его наиболее «безопасным» для здоровья.
Свои выводы американские ученые сделали, основываясь на результатах эксперимента на грызунах. Животных кормили жирной пищей и вели регулярное наблюдение за состоянием их здоровья. Спустя некоторое время у самцов зафиксировали снижение уровня тестостерона, а у самок показатель оставался в норме. Специалисты заметили, что у особей женского пола срабатывала защита на базе яичникового эстрогена.
У мужчин, объяснили ученые, жир накапливается в области талии, провоцируя появление метаболического синдрома, невосприимчивости к инсулину и ведет к развитию диабета II типа. Представители сильного пола с подобным видом ожирения отличаются низким либидо, имеют дефицит энергии и теряют силу мышц. У женщин жировые отложения накапливаются на бедрах и ягодицах, образуя фигуру «груша». Такой тип телосложения не мешает защитным функциям организма, поэтому специалисты считают его наиболее «безопасным» для здоровья.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:50