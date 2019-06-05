Тип фигуры «груша» признали самым здоровым





Свои выводы американские ученые сделали, основываясь на результатах эксперимента на грызунах. Животных кормили жирной пищей и вели регулярное наблюдение за состоянием их здоровья. Спустя некоторое время у самцов зафиксировали снижение уровня тестостерона, а у самок показатель оставался в норме. Специалисты заметили, что у особей женского пола срабатывала защита на базе яичникового эстрогена.У мужчин, объяснили ученые, жир накапливается в области талии, провоцируя появление метаболического синдрома, невосприимчивости к инсулину и ведет к развитию диабета II типа. Представители сильного пола с подобным видом ожирения отличаются низким либидо, имеют дефицит энергии и теряют силу мышц. У женщин жировые отложения накапливаются на бедрах и ягодицах, образуя фигуру «груша». Такой тип телосложения не мешает защитным функциям организма, поэтому специалисты считают его наиболее «безопасным» для здоровья.