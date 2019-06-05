Учёные назвали малоизвестные преимущества сыра





Многие до сих пор убеждены, что из-за сыра можно набрать лишний вес. Учёные уверены, это неверное суждение и есть шанс добиться обратного эффекта, если выбирать не жирные сорта. Содержащийся в продукте кальций помогает регулировать массу тела, а кроме того, это вещество укрепляет кости и зубы. Помимо этого в нём есть витамины A и D и другие микроэлементы, такие как магний, цинк и натрий. Исследования различных специалистов показывают - сыр полезен для людей, страдающих от сердечно сосудистых заболеваний. Употребляя молокосодержащие продукты можно укрепить сосуды и нормализовать артериальное давление.Стимулирует сыр и микрофлору кишечника, являясь источником ферментированной пищи. Научные работники неоднократно доказывали пользу продукта из-за его свойств.