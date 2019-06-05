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Учёные назвали малоизвестные преимущества сыра

Учёные рассказали о пользе сыра и перечислили малоизвестные преимущества этого продукта. Выяснилось, люди составили неверное суждение о нём, считая его не очень полезным.
Учёные назвали малоизвестные преимущества сыра

Многие до сих пор убеждены, что из-за сыра можно набрать лишний вес. Учёные уверены, это неверное суждение и есть шанс добиться обратного эффекта, если выбирать не жирные сорта. Содержащийся в продукте кальций помогает регулировать массу тела, а кроме того, это вещество укрепляет кости и зубы. Помимо этого в нём есть витамины A и D и другие микроэлементы, такие как магний, цинк и натрий. Исследования различных специалистов показывают - сыр полезен для людей, страдающих от сердечно сосудистых заболеваний. Употребляя молокосодержащие продукты можно укрепить сосуды и нормализовать артериальное давление.

Стимулирует сыр и микрофлору кишечника, являясь источником ферментированной пищи. Научные работники неоднократно доказывали пользу продукта из-за его свойств.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:35

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