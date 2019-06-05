Юрий и Инна Жидковы крестили своего младшего сына





Церемония произошла в храме Рождества Христова, который находится в Санкт-Петербурге. После торжественного мероприятия все родственники направились в ресторан, чтобы отпраздновать событие. Мальчика крестили в таком возрасте, поскольку ранее не получалось собрать всю семью вместе.Инна Жидкова рассказала, что наиболее радовался пополнению в семье старший сын Дмитрий. Он систематически молился и просил у Бога брата. Сейчас старший сын во всем помогает своей матери и с удовольствием присматривает за младшим ребенком.