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Юрий и Инна Жидковы крестили своего младшего сына

Известная семейная пара Юрий и Инна Жидковы крестили своего трехлетнего сына. Крестными родителями стали младший брат футболиста Николай Жидков и подруга семейства Евгения Торбинская.
Юрий и Инна Жидковы крестили своего младшего сына

Церемония произошла в храме Рождества Христова, который находится в Санкт-Петербурге. После торжественного мероприятия все родственники направились в ресторан, чтобы отпраздновать событие. Мальчика крестили в таком возрасте, поскольку ранее не получалось собрать всю семью вместе.

Инна Жидкова рассказала, что наиболее радовался пополнению в семье старший сын Дмитрий. Он систематически молился и просил у Бога брата. Сейчас старший сын во всем помогает своей матери и с удовольствием присматривает за младшим ребенком.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:28

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