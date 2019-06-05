Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева считает, что певица с небес помогает добиться успеха её дочери





Анна Исаева рассказала, как присутствие Юлии Началовой повлияло на её детей. Звезда имела для них большой авторитет и те старались брать с исполнительницы пример. Особенно успехи артистки впечатляли дочь пиар-менеджера. Марианна с детских лет хотела подражать певице, будучи влюблённой не только в её творчество, но и сценический образ. В большой степени подруга повлияла на девочку и та решила строить карьеру модели, поступив в престижную школу Royal Models Agency. Выпускники этого агентства нередко добиваются больших высот и выигрывают важные конкурсы, но не за счёт этого, считает Исаева, её наследница добьётся успеха.Она уверена, Юлия Началова следит за девушкой, являясь её ангелом-хранителем. Знаменитость всю жизнь помогала Марианне, но уйдя рано из жизни, не смогла увидеть её главных достижений, в том числе свадьбы и рождения ребёнка. Теперь она наблюдает с небес и по-особенному способствует успехам дочери подруги.