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Юля Ефременкова «принизила»» Сергея Кучерова, когда призналась Мондезиру Свет-Амуру, что до знакомства с ним не встречала сильных мужчин

Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Юлию Ефременкову «пристыдили» пользователи Сети за выпад в адрес бывшего возлюбленного Сергея Кучерова. Оказывается, что телезнаменитость в очередной раз признаваясь своему новому избраннику Мондезиру Свет-Амуру заявила, что до знакомства с ним не встречала настоящих и сильных мужчин.

Юля Ефременкова «принизила»» Сергея Кучерова, когда призналась Мондезиру Свет-Амуру, что до знакомства с ним не встречала сильных мужчин

Не секрет, что в последнее время Ефременкова и Свет-Амур то и дело демонстрируют телезрителям «Дома-2» идеальные отношения. Ежедневно парочка осыпает друг друга любезностями и комплиментами, а также признаются в самых чистых и искренних чувствах. А делают это Юлия и Мондезир не только в эфирах телестройки, но и в социальных сетях.

На днях Ефременкова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором опять «запела» о своей пылкой любви к Свет-Амуру. Правда, при этом телеведущая «Дома-2», по всей видимости, совершенно этого не понимая, «принизила» бывшего бойфренда Сергея Кучерова.

Юля Ефременкова «принизила»» Сергея Кучерова, когда призналась Мондезиру Свет-Амуру, что до знакомства с ним не встречала сильных мужчин

По словам Ефременковой, до недавнего времени ей казалось, что «настоящих, сильных, верных и уверенных в себе мужчин» буквально не существует, однако именно Свет-Амуру удалось ее полностью в этом переубедить, ведь он показал ей, что все женщины и девушки должны быть слабыми и беззащитными.

«Ты научил меня доверять тебе, твоему выбору и решению и я очень за это благодарна.....Спасибо мой любимый!» - написала Юля.

Читатели поспешили «пристыдить» Ефременкову за ее заявления. Один за другим фолловеры принялась указывать Юлии на то, что она ведет себя «низко», «принижая» Кучерова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02

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