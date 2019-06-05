Юля Ефременкова «принизила»» Сергея Кучерова, когда призналась Мондезиру Свет-Амуру, что до знакомства с ним не встречала сильных мужчин

«Ты научил меня доверять тебе, твоему выбору и решению и я очень за это благодарна.....Спасибо мой любимый!» - написала Юля.

Не секрет, что в последнее время Ефременкова и Свет-Амур то и дело демонстрируют телезрителям «Дома-2» идеальные отношения. Ежедневно парочка осыпает друг друга любезностями и комплиментами, а также признаются в самых чистых и искренних чувствах. А делают это Юлия и Мондезир не только в эфирах телестройки, но и в социальных сетях.На днях Ефременкова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором опять «запела» о своей пылкой любви к Свет-Амуру. Правда, при этом телеведущая «Дома-2», по всей видимости, совершенно этого не понимая, «принизила» бывшего бойфренда Сергея Кучерова.По словам Ефременковой, до недавнего времени ей казалось, что «настоящих, сильных, верных и уверенных в себе мужчин» буквально не существует, однако именно Свет-Амуру удалось ее полностью в этом переубедить, ведь он показал ей, что все женщины и девушки должны быть слабыми и беззащитными.Читатели поспешили «пристыдить» Ефременкову за ее заявления. Один за другим фолловеры принялась указывать Юлии на то, что она ведет себя «низко», «принижая» Кучерова.