Названы методы противодействия перегреву двигателя при жаре





Производители транспортного средства советуют менять антифриз после каждого года эксплуатации не менее 1-2 раз. Промывать охладительную систему агрегата следует в тепле. Сначала необходимо слить жидкость, проверить тосол. После этого нужно залить дистиллированную или кипяченую воду, если охладитель имеет натуральный цвет и не содержит примесей, либо слабоконцентрированным раствор щелочи при появлении жирного слоя или кислоты, если образовалась накипь.Специалисты напомнили о так называемой «мягкой промывке», предусматривающей использование средства на базе катализатора. В этом случае автомобилистам следует залить жидкость в расширительный бак и проехать на машине 1000-2000 км, после чего слить раствор и добавить тосол. Промывку охладительной системы нужно проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.Эксперты советуют регулярно чистить радиатор, поскольку при забитом охлаждение двигателя затруднено. Справиться с загрязнениями поможет сильный напор воды или мощный поток воздуха, пылесос.