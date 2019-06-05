В Ленинградской области женщина обнаружила окровавленный труп соседа





Сообщается, что накануне жительница Ленинградской области нашла окровавленное тело 50-летнего мужчины, который был ее соседом по коммунальной квартире. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибыв на место происшествия, они увидели тело мужчины с раной на голове. На данный момент труп 50-летнего жителя Ленинградской области передали в морг, чтобы специалисты могли выяснить причину и обстоятельства смерти.Пока неизвестно, была ли смерть мужчины случайностью или кто-то неизвестный нанес ему смертельную рану. По данному делу ведется следствие.