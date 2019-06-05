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В Ленинградской области женщина обнаружила окровавленный труп соседа

В Ленинградской области под Всеволожском местная жительница обнаружила труп своего соседа по коммунальной квартире. Мужчина лежал с окровавленной головой.

В Ленинградской области женщина обнаружила окровавленный труп соседа

Сообщается, что накануне жительница Ленинградской области нашла окровавленное тело 50-летнего мужчины, который был ее соседом по коммунальной квартире. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибыв на место происшествия, они увидели тело мужчины с раной на голове. На данный момент труп 50-летнего жителя Ленинградской области передали в морг, чтобы специалисты могли выяснить причину и обстоятельства смерти.

Пока неизвестно, была ли смерть мужчины случайностью или кто-то неизвестный нанес ему смертельную рану. По данному делу ведется следствие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25

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