В Ленинградской области женщина обнаружила окровавленный труп соседа
В Ленинградской области под Всеволожском местная жительница обнаружила труп своего соседа по коммунальной квартире. Мужчина лежал с окровавленной головой.
Сообщается, что накануне жительница Ленинградской области нашла окровавленное тело 50-летнего мужчины, который был ее соседом по коммунальной квартире. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибыв на место происшествия, они увидели тело мужчины с раной на голове. На данный момент труп 50-летнего жителя Ленинградской области передали в морг, чтобы специалисты могли выяснить причину и обстоятельства смерти.
Пока неизвестно, была ли смерть мужчины случайностью или кто-то неизвестный нанес ему смертельную рану. По данному делу ведется следствие.
Сообщается, что накануне жительница Ленинградской области нашла окровавленное тело 50-летнего мужчины, который был ее соседом по коммунальной квартире. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибыв на место происшествия, они увидели тело мужчины с раной на голове. На данный момент труп 50-летнего жителя Ленинградской области передали в морг, чтобы специалисты могли выяснить причину и обстоятельства смерти.
Пока неизвестно, была ли смерть мужчины случайностью или кто-то неизвестный нанес ему смертельную рану. По данному делу ведется следствие.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25