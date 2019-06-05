Рустам Солнцев: «Дивы люкса заговорили, но лучше бы молчали»

«Женщины «тяжелого люкса», которым на роду было написано - молчать и позировать на последних страницах умирающего «Татлера», зачем то открыли рты и оказалось, что блистательные миллионэрши - это «хабалос вульгариос»...» - написал Рустам.

«Дивы люкса заговорили, но лучше бы молчали… Бабы русские, злые на язык, в чем то недалекие, закомплексованные и, о боги, с морщинами...» - добавил Солнцев.



