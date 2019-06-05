Рустам Солнцев: «Дивы люкса заговорили, но лучше бы молчали»
Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев решил прокомментировать свежий выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором она собрала популярных бизнесвумен и известнейший моделей из социальных сетей, чтобы обсудить феномен «инстаграмщиц». Как считает телезнаменитость, «тяжелому люксу» следовало лучше молчать во время интервью.
Считанные часы назад Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram новый блог, который посвятил простым, «уставшим от люксовой житухи» российским женщинам.
Солнцев подчеркнул, что по-прежнему не понимает, как «дивы люкса» повелись на «развод» Собчак и согласились на съемку в ее скандальном шоу. По мнению звезды «Дома-2», эпатажная тележурналистка намерено «столкнула лбами» светских дам с «инстаграм девчулями», чтобы посмотреть «мол кто из вас самозванки».
Также Солнцев указал на то, что, как и многие годами, вглядываясь в лица «тяжелого люкса», верил им, однако оказалось, что они сами назвали себя правительницами дум.
К слову, в конце Солнцев отметил, что к лучшему, когда «бессмысленный фальшак уходит, как сорняк», освобождая место для «нового смыслового куста».
Считанные часы назад Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram новый блог, который посвятил простым, «уставшим от люксовой житухи» российским женщинам.
«Женщины «тяжелого люкса», которым на роду было написано - молчать и позировать на последних страницах умирающего «Татлера», зачем то открыли рты и оказалось, что блистательные миллионэрши - это «хабалос вульгариос»...» - написал Рустам.
Солнцев подчеркнул, что по-прежнему не понимает, как «дивы люкса» повелись на «развод» Собчак и согласились на съемку в ее скандальном шоу. По мнению звезды «Дома-2», эпатажная тележурналистка намерено «столкнула лбами» светских дам с «инстаграм девчулями», чтобы посмотреть «мол кто из вас самозванки».
«Дивы люкса заговорили, но лучше бы молчали… Бабы русские, злые на язык, в чем то недалекие, закомплексованные и, о боги, с морщинами...» - добавил Солнцев.
Также Солнцев указал на то, что, как и многие годами, вглядываясь в лица «тяжелого люкса», верил им, однако оказалось, что они сами назвали себя правительницами дум.
К слову, в конце Солнцев отметил, что к лучшему, когда «бессмысленный фальшак уходит, как сорняк», освобождая место для «нового смыслового куста».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24