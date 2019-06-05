В Тверской области сотрудники МЧС извлекли из реки труп женщины





В Тверской области вечером 4 июня в населённом пункте Бежецк в реке обнаружен труп женщины. Её тело достали сотрудники МЧС из реки Отречина недалеко от моста. В настоящий момент сотрудники районного Следственного комитета проводят расследование инцидента и устанавливают его детали. По поступившим свежим данным от пресс-службы СУ СК РФ, на теле покойной не обнаружено следов насилия. Теперь полиция ожидает данных от судмедэкспертов, которые проверяют наличие алкоголя в организме и наркотических веществ.На данный момент личность утонувшей уже установлена. Речь идёт о местной жительнице 1972 года рождения.