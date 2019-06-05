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В Тверской области сотрудники МЧС извлекли из реки труп женщины

В Тверской области ведётся расследование по факту смерти женщины. Она утонула в реке при пока невыясненных обстоятельствах.
В Тверской области сотрудники МЧС извлекли из реки труп женщины

В Тверской области вечером 4 июня в населённом пункте Бежецк в реке обнаружен труп женщины. Её тело достали сотрудники МЧС из реки Отречина недалеко от моста. В настоящий момент сотрудники районного Следственного комитета проводят расследование инцидента и устанавливают его детали. По поступившим свежим данным от пресс-службы СУ СК РФ, на теле покойной не обнаружено следов насилия. Теперь полиция ожидает данных от судмедэкспертов, которые проверяют наличие алкоголя в организме и наркотических веществ.

На данный момент личность утонувшей уже установлена. Речь идёт о местной жительнице 1972 года рождения.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:01

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