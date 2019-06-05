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В Ростове выловили труп мужчины, упавшего с Ворошиловского моста

Министерство чрезвычайных ситуаций Ростова 4 июня выловило из Дона труп мужчины, который ранее упал из Ворошиловского моста. О том, что по реке плывёт тело, сотрудникам МЧС сообщили простые жители.
В Ростове выловили труп мужчины, упавшего с Ворошиловского моста

Как известно, несколько дней назад неизвестный мужчина упал с Ворошиловского моста. Все это время спасатели не могли обнаружить тело. Однако 4 июня труп сплыл возле 23-го причала в Ростове-на-Дону, и его заметили жители, которые и сообщили о находке в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали тело из воды и сообщили о происшествии правоохранительным органам.

Сейчас полиция проводит все необходимые мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины, а также для выяснения данных о погибшем. Официальной информации от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:54

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