В Ростове выловили труп мужчины, упавшего с Ворошиловского моста





Как известно, несколько дней назад неизвестный мужчина упал с Ворошиловского моста. Все это время спасатели не могли обнаружить тело. Однако 4 июня труп сплыл возле 23-го причала в Ростове-на-Дону, и его заметили жители, которые и сообщили о находке в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали тело из воды и сообщили о происшествии правоохранительным органам.Сейчас полиция проводит все необходимые мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины, а также для выяснения данных о погибшем. Официальной информации от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.