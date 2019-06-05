Садальский пророчит крах карьеры Познера из-за «унылого» интервью с Галкиным

Садальский согласен с мнением некоторых изданий, что Познер в последнее время «не похож на себя». Журналисты оценили выпуск авторской программы своего коллеги с участием Галкина в качестве гостя, как провальный. Юмориста назвали самовлюбленным, а телеведущему посоветовали отправиться на пенсию.По мнению Садальского, 85-летний Познер уже не в состоянии бодро вести интервью, поскольку даже «дежурные» вопросы задает вяло и с потухшим взглядом, а актуальные темы старается «обходить стороной». Актер сравнил ведущего в манере общения с «раздувающимся от самолюбования» Галкиным с сельским престарелым журналистом, интервьюируемым местного гармониста. Автор поста не исключает, что после такого «унылого» диалога карьера Познера пойдет на спад.