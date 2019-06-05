АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Садальский пророчит крах карьеры Познера из-за «унылого» интервью с Галкиным

Станислав Садальский оказался не в восторге от Владимира Познера, бравшего интервью у Максима Галкина. Известный актер в Instagram-аккаунте назвал манеру легендарного журналиста вести беседу «унылой» и «вялой» и предположил, это может негативно отразиться на его карьере.
Садальский пророчит крах карьеры Познера из-за «унылого» интервью с Галкиным

Садальский согласен с мнением некоторых изданий, что Познер в последнее время «не похож на себя». Журналисты оценили выпуск авторской программы своего коллеги с участием Галкина в качестве гостя, как провальный. Юмориста назвали самовлюбленным, а телеведущему посоветовали отправиться на пенсию.

По мнению Садальского, 85-летний Познер уже не в состоянии бодро вести интервью, поскольку даже «дежурные» вопросы задает вяло и с потухшим взглядом, а актуальные темы старается «обходить стороной». Актер сравнил ведущего в манере общения с «раздувающимся от самолюбования» Галкиным с сельским престарелым журналистом, интервьюируемым местного гармониста. Автор поста не исключает, что после такого «унылого» диалога карьера Познера пойдет на спад.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров о примирении с Аленой
Звезда «Дома-2» Оля Жарикова вышла
Владимир Гройсман инициирует снижение
Бари Алибасов находится в тяжелом
BMW опубликовали фото обновленного
В Австралии обнаружили кости
Учёные выяснили причину устойчивости
Юля Ефременкова «принизила»» Сергея
Садальский пророчит крах карьеры
Ученые установил, что буллинг полных
Дима Билан опубликовал снимок с сестрой
Фекальные трансплантации вернули
В Ленинградской области женщина
Рустам Солнцев: «Дивы люкса заговорили,
Учёные рассказали о критических днях у
Ясновидящая Галина Янко рассказала, что
В Тверской области сотрудники МЧС
В Ростове выловили труп мужчины,
Компания Samsung представила смартфоны
Юрий Лоза призвал родителей прививать
При рассеянном склерозе рекомендуется
Дональд Трамп не исключает возможности
Валерия и Пригожин празднуют
Создатели The Elder Scrolls 6
Эксперты назвали июнь самым дешёвым
Американка решилась на пластику ради
Экзолуны могут оказаться местом
В Челябинской области разыскивают
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень
В Омске пропала 23-летняя девушка,
Просмотреть все новости