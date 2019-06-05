Дима Билан опубликовал снимок с сестрой
В социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию со своей сестрой Анной. Подписчики высоко оценили новый пост исполнителя.
Дима Билан нечасто публикует семейные фотографии. Но несколько часов назад он решил показать подписчикам в Instagram фото с сестрой Анной. На черно-белом снимке исполнитель обнимает свою родственницу так, что ладонью закрывает ей глаза. На фото знаменитый певец одет в джинсы, футболку и пиджак, его сестра надела белую футболку и удлиненную рубашку темного цвета. В комментарии Дима Билан просто написал: "Сестра!!!", - и поставил ссылку на ее страницу.
Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что фото получилось трогательным и попросили знаменитость чаще делать подобные публикации. Всего за несколько часов новый пост Димы Билана набрала более 31 000 лайков. Отметим, сестра исполнителя пользуется популярностью в социальной сети Instagram. Пользователям Сети нравится, как девушка поет и игра на фортепиано.
Дима Билан нечасто публикует семейные фотографии. Но несколько часов назад он решил показать подписчикам в Instagram фото с сестрой Анной. На черно-белом снимке исполнитель обнимает свою родственницу так, что ладонью закрывает ей глаза. На фото знаменитый певец одет в джинсы, футболку и пиджак, его сестра надела белую футболку и удлиненную рубашку темного цвета. В комментарии Дима Билан просто написал: "Сестра!!!", - и поставил ссылку на ее страницу.
Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что фото получилось трогательным и попросили знаменитость чаще делать подобные публикации. Всего за несколько часов новый пост Димы Билана набрала более 31 000 лайков. Отметим, сестра исполнителя пользуется популярностью в социальной сети Instagram. Пользователям Сети нравится, как девушка поет и игра на фортепиано.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:40