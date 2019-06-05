Дима Билан опубликовал снимок с сестрой

Дима Билан нечасто публикует семейные фотографии. Но несколько часов назад он решил показать подписчикам в Instagram фото с сестрой Анной. На черно-белом снимке исполнитель обнимает свою родственницу так, что ладонью закрывает ей глаза. На фото знаменитый певец одет в джинсы, футболку и пиджак, его сестра надела белую футболку и удлиненную рубашку темного цвета. В комментарии Дима Билан просто написал: "Сестра!!!", - и поставил ссылку на ее страницу.Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что фото получилось трогательным и попросили знаменитость чаще делать подобные публикации. Всего за несколько часов новый пост Димы Билана набрала более 31 000 лайков. Отметим, сестра исполнителя пользуется популярностью в социальной сети Instagram. Пользователям Сети нравится, как девушка поет и игра на фортепиано.