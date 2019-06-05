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Учёные рассказали о критических днях у мужчин

Учёные рассказали о гормональных сбоях у мужчин и критических днях, сопутствующих им. Специалисты констатируют, представители сильного пола также, как и женщины, подвержены воздействию собственного аналога ПМС.
Учёные рассказали о критических днях у мужчин

Учёные отмечают, у мужчин нередко случаются перепады настроения, сопровождающиеся приступами агрессии или состоянием апатии. В данном случае многие исследователи говорят о своеобразных критических днях. В отличие от женщин, у них иная природа и до сих пор не удалось точно определить набор факторов и причин возникновения этого состояния у представителей сильного пола, но этот факт неоспорим и подтверждается большинством. Некоторые считают, что цикл перепадов самочувствия у мужчин может исчисляться годами, но чаще всего речь идёт о месяцах и даже днях. Французский специалист по андрологии Сильвиен Мемун считает, мужчины сталкиваются с критическими днями после 30 лет, когда у тех снижается уровень тестостерона. Обычно временной цикл перепадов составляет 75 дней, но сотрудники компании Bayer имеют отличную точку зрения. По их мнению, этот период повторяется вдвое чаще, хотя не исключены короткие всплески-однодневки, спровоцированные внешними причинами, например, проблемами на работе или поражению любимой команды в спортивных соревнованиях.

Тем не менее, каждый научный работник уверен в существовании критических дней у представителей сильного пола, иногда именующихся Manstruation, в первую очередь речь идёт о гормональном воздействии. Основным показателем возникновения ПМС у мужчин является возраст.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:15

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