Ученые установили, сколько необходимо шагов в день женщинам для улучшения самочувствия





В исследовании приняли участие 16 тысяч женщин возрастом от 73 лет. Ученые следили за ними на протяжение четырех лет. В ходе анализа полученной информации удалось установить, что женщины, которые проходят не менее 4,4 тысяч шагов в день, имеют намного меньше шанс умереть в ближайшие пять лет. В то же время резко растёт уровень смертности у лиц, проходивших не более 2,7 тысяч шагов в день.Однако есть и предельное расстояние. После показателя в 7,5 тысячи шагов в день уровень смертности снова повышался. Это, скорее всего, связано с особенностями пожилого организма. Ученые рекомендуют перед любыми физическими упражнениями проконсультироваться со специалистом, поскольку могут быть противопоказания.