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Ученые установили, сколько необходимо шагов в день женщинам для улучшения самочувствия

Ученые из США и Японии провели исследование активности женщин, что позволило установить необходимое количество шагов в день для улучшения самочувствия женщин. Выполнение определённых нормативов позволит продлить жизнь минимум на пять лет.
Ученые установили, сколько необходимо шагов в день женщинам для улучшения самочувствия

В исследовании приняли участие 16 тысяч женщин возрастом от 73 лет. Ученые следили за ними на протяжение четырех лет. В ходе анализа полученной информации удалось установить, что женщины, которые проходят не менее 4,4 тысяч шагов в день, имеют намного меньше шанс умереть в ближайшие пять лет. В то же время резко растёт уровень смертности у лиц, проходивших не более 2,7 тысяч шагов в день.

Однако есть и предельное расстояние. После показателя в 7,5 тысячи шагов в день уровень смертности снова повышался. Это, скорее всего, связано с особенностями пожилого организма. Ученые рекомендуют перед любыми физическими упражнениями проконсультироваться со специалистом, поскольку могут быть противопоказания.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 21:03

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