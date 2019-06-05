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В Австралии обнаружили кости неизвестных динозавров

В Австралии ученые исследовали окаменевшие останки, которые находились в хранилище одного из музеев страны. Специалистам удалось обнаружить куски опала и кости неизвестных динозавров.

В Австралии обнаружили кости неизвестных динозавров

Окаменевшие останки были найдены в Австралии в 1984 году. Обнаружил их шахтер Боб Фостер, который работал на месторождениях опала. Данной находке не уделяли особого внимания и лишь спустя много лет их решили исследовать. Кости были в опаловых породах, поэтому специалисты применили КТ-сканирование. В результате стало ясно, что останки принадлежат 4 динозаврам, которые были ближайшими родственниками игуанодонам. Но ранее такого вида еще не было обнаружено, находка получила название Fostoria dhimbangunma.

Австралийские исследователи сообщили, что в их распоряжении имеется 2 крупные особи, которые выросли до 5 метров в длину, еще 1 более меньшего размера и последняя была совсем маленькой, если судить по малоразвитым костям, она еще не достигла зрелости. Ученые рассказали, что игуанодоны жили в раннем меловом периоде, но их останки находили только в Европе и Северной Америке.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:13

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