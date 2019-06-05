При рассеянном склерозе рекомендуется употреблять какао





Рассеянный склероз - одно из самых распространенных неврологических расстройств, ведущее к инвалидности. Человек из-за истончения миелиновой оболочки нервов, обеспечивающих передачу сигналов от мозга к телу, теряет контроль над своими движениями. Недуг у 90% своих «жертв» вызывает хроническую усталость, сопровождающуюся болями и проблемами со зрением.Специалисты провели исследование с 40 пациентами, которым недавно диагностировали рассеянный склероз. Добровольцев разделили на две группы: участники первой ежедневно употребляли чашку какао на основе рисового молока с высоким количеством флавоноидов, а второй – напиток с низким содержанием этих противовоспалительных компонентов. Через шесть недель ученые оценили уровень усталости исследуемых. Эффективность какао в борьбе с основным симптомом расстройства была максимально заметна в первом случае.