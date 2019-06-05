Учёные выяснили причину устойчивости глиобластомы к лекарствам





Учёные на протяжении продолжительного периода пытаются найти способ лечения глиобластомы. В отличие от других форм онкологии, данная болезнь практически не поддаётся лечению медицинскими препаратами. На сегодняшний день для борьбы с опухолью не удалось создать эффективных иммуноонкологических и цитотоксических лекарств. Также невысок результат и при попытках воздействовать на белки на поверхности клеток опухоли. Пока не получилось добиться желаемого результата, но в попытках это сделать, учёные получили важные сведения, ставшие основой исследования, проведённого научными работниками из Люксембурга.Исследование позволило установить, что именно обеспечивает устойчивости глиобластомы к медицинским препаратом. Причиной является строение белков, имеющих слишком гибкую структуру. Раковые клетки могут трансформироваться в совершенно другие, испытывая стресс при попытках на них воздействовать, а потому учёным до сих пор не удалось создать эффективный препарат. Новая информация является важной, которую будут учитывать при разработке лекарств не только от рака мозга, но и других онкологических случаев.