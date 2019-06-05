Ученые установил, что буллинг полных детей влияет на их взрослую жизнь





Ученые полностью опровергли ложность мнения о стимуляции к необходимому действию с помощью упреков или травли. Специалисты изучили 110 детей, у которых были проблемы с лишним весом. В ходе исследования с 1996 по 2009 год было установлено, что люди, страдавшие от буллинга, набрали на 33 процента больше веса и на 91 процент больше жировой массы, чем их сверстники, к которым относились нормально.Исследование в полной мере показало опасность травли детей в юном возрасте из-за лишнего веса, поскольку это влечет за собой необратимые последствия на всю жизнь. Ученым пока не удалось установить причину такой связи, но они выразили необходимость предотвращать девиантное поведение, которое может негативно отразится на развитии ребенка.