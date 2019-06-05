Фекальные трансплантации вернули молодость кишечнику старых мышей
Специалистам Кембриджского университета удалось вернуть молодость кишечнику пожилых мышей. Активизировать работу иммунной системы удалось с помощью фекальных трансплантаций, пересадки бактерий молодых особей старым и вакцинации холерным токсином.
Ученые для проведения эксперимента на 30-40 дней поселили в одной клетке 3- и 21-месячных мышей. Поскольку грызуны часто поедают фекалии друг друга, специалисты надеялись на обмен кишечными бактериями между молодыми и старыми животными. Спустя месяц совместного проживания микробиом пожилых особей помолодел и по разнообразию не отличался от микрофлоры их юных соседей. Эксперты заметили активизацию иммунной системы старых мышей, выражавшуюся в размножении лимфоцитов в стенке кишечника.
Во второй части исследования ученые ввели пожилым подопытным фекалии молодых сородичей и подложили в клетки их экскременты. Результат оказался идентичным с первым случаем – численность лимфоцитов в кишечнике грызунов стала активно увеличиваться. После этого специалисты решили проверить, насколько восстановился иммунитет животных после «омоложения» микробиома, и ввели им холерный токсин. Оказалось, вакцина стимулировала работу защитной системы, подобно пересадке бактерий или фекальной трансплантации. Авторы эксперимента уверены, их открытие позволит разрабатывать эффективные методы оздоровления кишечника пожилых людей.
Ученые для проведения эксперимента на 30-40 дней поселили в одной клетке 3- и 21-месячных мышей. Поскольку грызуны часто поедают фекалии друг друга, специалисты надеялись на обмен кишечными бактериями между молодыми и старыми животными. Спустя месяц совместного проживания микробиом пожилых особей помолодел и по разнообразию не отличался от микрофлоры их юных соседей. Эксперты заметили активизацию иммунной системы старых мышей, выражавшуюся в размножении лимфоцитов в стенке кишечника.
Во второй части исследования ученые ввели пожилым подопытным фекалии молодых сородичей и подложили в клетки их экскременты. Результат оказался идентичным с первым случаем – численность лимфоцитов в кишечнике грызунов стала активно увеличиваться. После этого специалисты решили проверить, насколько восстановился иммунитет животных после «омоложения» микробиома, и ввели им холерный токсин. Оказалось, вакцина стимулировала работу защитной системы, подобно пересадке бактерий или фекальной трансплантации. Авторы эксперимента уверены, их открытие позволит разрабатывать эффективные методы оздоровления кишечника пожилых людей.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:33