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Фекальные трансплантации вернули молодость кишечнику старых мышей

Специалистам Кембриджского университета удалось вернуть молодость кишечнику пожилых мышей. Активизировать работу иммунной системы удалось с помощью фекальных трансплантаций, пересадки бактерий молодых особей старым и вакцинации холерным токсином.
Фекальные трансплантации вернули молодость кишечнику старых мышей

Ученые для проведения эксперимента на 30-40 дней поселили в одной клетке 3- и 21-месячных мышей. Поскольку грызуны часто поедают фекалии друг друга, специалисты надеялись на обмен кишечными бактериями между молодыми и старыми животными. Спустя месяц совместного проживания микробиом пожилых особей помолодел и по разнообразию не отличался от микрофлоры их юных соседей. Эксперты заметили активизацию иммунной системы старых мышей, выражавшуюся в размножении лимфоцитов в стенке кишечника.

Во второй части исследования ученые ввели пожилым подопытным фекалии молодых сородичей и подложили в клетки их экскременты. Результат оказался идентичным с первым случаем – численность лимфоцитов в кишечнике грызунов стала активно увеличиваться. После этого специалисты решили проверить, насколько восстановился иммунитет животных после «омоложения» микробиома, и ввели им холерный токсин. Оказалось, вакцина стимулировала работу защитной системы, подобно пересадке бактерий или фекальной трансплантации. Авторы эксперимента уверены, их открытие позволит разрабатывать эффективные методы оздоровления кишечника пожилых людей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:33

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