Ясновидящая Галина Янко рассказала, что в будущем ждет дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной

Мария Кончаловская живет отдельно от родителей. Несколько месяцев назад она рассказала об отношениях с Никитой Кузьминым. Мария Кончаловская говорит, что нашла именно того мужчину, с которым хочет пожить всю жизнь. Ясновидящая Галина Янко рассказала, что молодую пару ждет счастливое будущие. Она добавила, что дочь знаменитых родителей по своей судьбе - долгожитель, и при этом девушка не будет болеть. Также экстрасенс сообщила, что Мария Кончаловская по натуре однолюб и готова прошить с одним мужчиной всю жизнь. Девушка не принимает поспешных решений и предпочитает все делать последовательно и разумно.Галина Янко уверена, что Никита Кузьмин любит дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Свадьба молодых людей может состоятся в 2020 год. После бракосочетания девушка предпочтет карьере семейную жизнь.