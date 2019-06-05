Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу

Согласно традиции, 15 лет совместного брака называются хрустальной свадьбой. По данному поводу Йосиф Пригожин оставил небольшой комментарий в своем аккаунте Instagram. Продюсер пишет, что вопреки всему они празднуют этот знаменательный день. Для обоих это время пролетело очень быстро, но супруг, как и всегда, продолжает ухаживать за возлюбленной. Пригожин отдельно подчеркнул, что пару объединяет не только шоу-бизнес, но и много прожитых вместе лет.Ряд знаменитостей уже поздравили звездную пару со столь важным юбилеем. Не прошли мимо и поклонники артистов. Многие фанаты оставили положительные комментарии под постом, пожелав семье счастья и долгих лет жизни.