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Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу

Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу. В этот день, 15 лет назад, они связали свои узы клятвой вечной любви.
Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу

Согласно традиции, 15 лет совместного брака называются хрустальной свадьбой. По данному поводу Йосиф Пригожин оставил небольшой комментарий в своем аккаунте Instagram. Продюсер пишет, что вопреки всему они празднуют этот знаменательный день. Для обоих это время пролетело очень быстро, но супруг, как и всегда, продолжает ухаживать за возлюбленной. Пригожин отдельно подчеркнул, что пару объединяет не только шоу-бизнес, но и много прожитых вместе лет.

Ряд знаменитостей уже поздравили звездную пару со столь важным юбилеем. Не прошли мимо и поклонники артистов. Многие фанаты оставили положительные комментарии под постом, пожелав семье счастья и долгих лет жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:05

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