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Юрий Лоза призвал родителей прививать детям любовь к труду

Юрий Лоза высказал личное мнение, рассказав, как можно заинтересовать молодое поколение работой на даче. Музыкант призвал родителей прививать детям любовь к труду, объясняя им важность их действий.
Юрий Лоза призвал родителей прививать детям любовь к труду

Юрий Лоза рассказал, что сейчас отношение молодых людей к работе на собственном дачном участке не сильно отличается от того, которое была в 80-х и 90-х годах. В то время подростки также не легко соглашались трудиться на загородном земельном участке. Артист уверен, прививать детям любовь к труду - задача родителей. Они должны объяснять молодому поколению, как важно выращивать своими руками урожай, заботясь о каждом плоде и ягоде.
Юрий Лоза призвал родителей прививать детям любовь к труду

Певец уверен, если дети с ранних лет поймут необходимость своего труда, они будут по-другому его воспринимать. В конечном итоге подростки научатся воспринимать труд, как главное достижение своей жизни и стимул к действиям, сообщается на сайте ПолитЭксперт.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:36

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