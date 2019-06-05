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Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана

Дональд Трамп в беседе с журналистами ответил на вопрос, касающийся возможности применения военной силы против Ирана. Президент США не исключает, что может принять такое решение.
Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана

Американский лидер хотел бы избежать этого, но намерен действовать в зависимости от того, как сложится ситуация с Ираном. В случае необходимости Трамп готов на проведение военной операции против этой страны, передает издание «Аргументы Недели».

Президент США надеется, что удастся избежать радикальных мер в отношении Ирана.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:15

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