Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана
Дональд Трамп в беседе с журналистами ответил на вопрос, касающийся возможности применения военной силы против Ирана. Президент США не исключает, что может принять такое решение.
Американский лидер хотел бы избежать этого, но намерен действовать в зависимости от того, как сложится ситуация с Ираном. В случае необходимости Трамп готов на проведение военной операции против этой страны, передает издание «Аргументы Недели».
Президент США надеется, что удастся избежать радикальных мер в отношении Ирана.
Американский лидер хотел бы избежать этого, но намерен действовать в зависимости от того, как сложится ситуация с Ираном. В случае необходимости Трамп готов на проведение военной операции против этой страны, передает издание «Аргументы Недели».
Президент США надеется, что удастся избежать радикальных мер в отношении Ирана.
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:15