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"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень нравится новенькая Люба Дробкова

К сожалению поклонников шоу «Дом-2», два топовых его участника – Валера Блюменкранц и Ирина Пинчук, так и не сошлись.
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень нравится новенькая Люба Дробкова

Ира развлекается за периметром с Араем Чобаняном и Алианой Устиненко. Валера загорает на сейшельской площадке и страстно ждет встречи с новенькой девушкой Любой Дробковой, которая на приходе проявила к нему симпатию. Он даже сразу пригрозил парням с поляны, чтобы не строили планов в отношении жгучей брюнетки.

Желание ближе познакомиться с Любовью сразу обуяло Валеру, как только он увидел и услышал ее. Он поблагодарил Андрея Черкасова за потрясающий приход к его скромной персоне, а ребятам пригрозил «оторвать руки» при малейшем приближении к избраннице. Валера всерьез настроен построить с Любой отношения, поэтому в скором времени прилетит к ней на поляну.
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень нравится новенькая Люба Дробкова

Все «полянские» понимают Блюма, ведь девушке всего 19 лет, а выглядела она в футбольном боди-арте впечатляюще. Даже у Захара Саленко загорелись глаза. Несмотря на юный возраст, Любовь была замужем за арабом, но не потерпела двоеженства и бросила мужа.

Во время прихода девушка показала не только свою внешнюю красоту. Она остроумно отвечала на вопросы участников, была активная и общительная. Из дополнительной информации о себе, брюнетка рассказала, что уже 30 раз прыгала с парашютом и знает, что такое военная подготовка. После такого резюме Валера совсем потерял от счастья голову.
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень нравится новенькая Люба Дробкова

На вопрос ведущего, как ему новенькая, он плохо формулировать фразы и хватался то за голову, то за сердце. Было понятно, что Блюм очарован улыбчивой и остроумной брюнеткой. Это не похоже на серьезного человека, который совсем недавно божился никогда не связываться с молодыми девочками.

Насколько Валера искренен в своих намерениях, покажут ближайшие выпуски реалити-шоу «Дом-2». Но зрители допускают мысли, что он будет действовать по старой схеме – «поматросит и бросит».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05

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