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Компания Samsung представила смартфоны Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2

Компания Samsung представила на домашнем рынке Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2. Цена смартфонов составит 215 и 255 долларов.

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2

В Samsung выпустит Galaxy A20 и A20e в Южной Корее, при этом компания решила сменить их названия на Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2. Пока эксперты не могут объяснить, почему произошла задержка релиза данных гаджетов. Они высказывают мнение, что проблема связана с техническими трудностями у мобильного оператора в Южной Корее, которому предстоит наладить продажи девайсов. Технические характеристики Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2 не отличаются от тех, которые продаются по всему миру. Смартфон оснащен 5,8-дюймовый дисплеем IPS Infinity-V, аккумулятором на 3 000 мАч и 2-модульной камерой на 13 Мп и 8 Мп, у второго гаджета ёмкость батареи на 4 000 мАч, а экран AMOLED Infinity-V на 6,4 дюймов.

Основой в данных устройствах выступает процессор SoC Exynos 7884, а также смартфоны имеют 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Цена Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2 составит 215 и 255 долларов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:47

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