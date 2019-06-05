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Создатели The Elder Scrolls 6 представили несколько промо новых персонажей

Компания Bethesda опубликовала несколько промо-артов с новыми персонажами предстоящей игры The Elder Scrolls 6. На фото видно, что у игроков будет возможность приручать питомцем или обращаться в зверей.
Создатели The Elder Scrolls 6 представили несколько промо новых персонажей

Кроме этого, поклонники серии надеются, что в новом проекте создатели соберут все лучшие качества от популярных нынче игр. Не исключено заимствование геймплэя из Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed: Odyssey. Однако к дате выхода The Elder Scrolls 6 еще очень долго.

В июле прошлого года Bethesda опубликовали в Сети официальный тизер очередной серии популярной саги. Однако на промо почти нет информации об игре. Игроки могут увидеть только место развития сюжета, без каких либо подробностей. Фанатам остается ожидать официальной даты релиза и более информационного трейлера для выяснения основного сюжета.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54

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