Эксперты назвали июнь самым дешёвым месяцем для путешествий
Эксперты проанализировали туристический сектор и установили, в какой период лета отдых является более доступным. Самым дешёвым месяцем оказался июнь, позволяющий сэкономить на поездке до 12%.
Эксперты сообщают, туристическая поездка, запланированная на июнь, обойдётся дешевле на 12%, особенно если выбирать маршруты по популярным направлениям. Экономнее всего является перелёт в Москву, Санкт-Петербург, а также в Краснодар и Сочи, билет обойдётся не более 8 тысяч. Авиабилет в Крым окажется на 3 тысячи дороже. Специалисты рекомендуют в целях экономии планировать поездку на первую неделю начала лета.
В этот период дешевле и зарубежные туры. Билеты на самолёт в Париж, Барселону и Прагу не превышают 17,6 тысяч рублей, что на 10% дешевле остального летнего периода, сообщается на сайте ПолитЭксперт.
Эксперты сообщают, туристическая поездка, запланированная на июнь, обойдётся дешевле на 12%, особенно если выбирать маршруты по популярным направлениям. Экономнее всего является перелёт в Москву, Санкт-Петербург, а также в Краснодар и Сочи, билет обойдётся не более 8 тысяч. Авиабилет в Крым окажется на 3 тысячи дороже. Специалисты рекомендуют в целях экономии планировать поездку на первую неделю начала лета.
В этот период дешевле и зарубежные туры. Билеты на самолёт в Париж, Барселону и Прагу не превышают 17,6 тысяч рублей, что на 10% дешевле остального летнего периода, сообщается на сайте ПолитЭксперт.
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:42