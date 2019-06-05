Американка решилась на пластику ради третьей груди





Изначально американка выдавала третью грудь за настоящую, но специалисты утверждали, что сделать таковую не представляется возможным. Обман раскрыл немецкий журналист, решившийся просветить «аномальный» бюст звезды соцсетей тепловизором. Прибор показал отсутствие тепловых тканей в одной из молочных желез, оказавшейся муляжом.На днях американка сообщила, что ей удалось найти пластического хирурга, согласившегося «пришить» ей полноценную третью грудь. Специалист сначала расширит ткань на грудной клетке Жасмин Тридевил. Процесс может занять несколько недель. После того, как появится достаточно места для приживления дополнительной молочной железы, доктор приступит к основной части операции.Стоимость процедуры – около $70 000. У американки такой суммы нет, поэтому она обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь собрать необходимые средства. Пластический хирург, согласившийся на уникальную операцию, потребовал от пациентки справку от психиатра, а без нее отказывается даже притрагиваться к ее груди.