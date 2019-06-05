АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Американка решилась на пластику ради третьей груди

Американка, известная в социальных сетях под псевдонимом Жасмин Тридевил, прославилась благодаря своему фото с тремя грудями. С 2014 года 25-летняя девушка носила муляж молочной железы, а теперь решилась на пластическую операцию.
Американка решилась на пластику ради третьей груди

Изначально американка выдавала третью грудь за настоящую, но специалисты утверждали, что сделать таковую не представляется возможным. Обман раскрыл немецкий журналист, решившийся просветить «аномальный» бюст звезды соцсетей тепловизором. Прибор показал отсутствие тепловых тканей в одной из молочных желез, оказавшейся муляжом.

На днях американка сообщила, что ей удалось найти пластического хирурга, согласившегося «пришить» ей полноценную третью грудь. Специалист сначала расширит ткань на грудной клетке Жасмин Тридевил. Процесс может занять несколько недель. После того, как появится достаточно места для приживления дополнительной молочной железы, доктор приступит к основной части операции.

Стоимость процедуры – около $70 000. У американки такой суммы нет, поэтому она обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь собрать необходимые средства. Пластический хирург, согласившийся на уникальную операцию, потребовал от пациентки справку от психиатра, а без нее отказывается даже притрагиваться к ее груди.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка решилась на пластику ради
Экзолуны могут оказаться местом
В Челябинской области разыскивают
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень
В Омске пропала 23-летняя девушка,
В Приморском крае найден труп мужчины,
Учёные: Белковый рацион не увеличивает
Наталья Штурм обнажила грудь на курорте
Максим Галкин порассуждал о моде на
Александра Савельева официально
Древние римляне стали причиной
У Виджея Арчи родилась дочь
Ксения Собчак вступилась за Андрея
Алена Водонаева о «тайной» дочке Сергея
Ксения Бородина заявила, что Ольга
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес
Финансы кончились – девушка ушла. Гоген
Японские селекционеры вывели вишню с
Ольга Бузова: «Я два года воздержания
Дэвид Бекхэм выступил против романа
В Сети появился первый тизер сериала
Почти каждый пятый россиянин рассказал
Развенчаны наиболее популярные мифы о
Древние римляне изменили климат Европы
Китайские СМИ сообщили о «трюке» России
Ученые напечатали роговицу на
Мужа Ирэны Понарошку часто принимают за
Ученые научились перерабатывать
В России разрабатывают AI-систему
«Приставания» назойливого бегемота
Просмотреть все новости