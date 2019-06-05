В Омске пропала 23-летняя девушка, ушедшая выгулять собаку





Последний раз девушки видели неподалеку от улицы Пригородной в городке Нефтяников. Как рассказали свидетели, пропавшая просила попить у прохожих, а после лежала на железобетонных плитах. После этого девушку никто не видел. Интересно, что собака спустя некоторое время самостоятельно вернулась домой.К поискам подключилась волонтерская организация «Лиза Алерт», которая организовала группу людей для прочесывания территории. Известно, что девушка была одета в серые джинсы, ветровку красного цвета, розовую шапку и кроссовки с фиолетовыми вставками. Особые приметы: рост примерно 1 метр 70 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза и худощавое телосложение.Не исключено, что девушка нуждается в медицинской помощи. Волонтёры просят всех, кто выдел пропавшую, сообщит об этом в правоохранительные органы. Дополнительная информация имеется на сайте поисковой группы www.lisaalert.org.