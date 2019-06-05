В Омске пропала 23-летняя девушка, ушедшая выгулять собаку
В Омске 23-летняя девушка 4 июня вышла на прогулку с домашним питомцем и пропала без вести. При этом собака спустя некоторое время вернулась домой.
Последний раз девушки видели неподалеку от улицы Пригородной в городке Нефтяников. Как рассказали свидетели, пропавшая просила попить у прохожих, а после лежала на железобетонных плитах. После этого девушку никто не видел. Интересно, что собака спустя некоторое время самостоятельно вернулась домой.
К поискам подключилась волонтерская организация «Лиза Алерт», которая организовала группу людей для прочесывания территории. Известно, что девушка была одета в серые джинсы, ветровку красного цвета, розовую шапку и кроссовки с фиолетовыми вставками. Особые приметы: рост примерно 1 метр 70 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза и худощавое телосложение.
Не исключено, что девушка нуждается в медицинской помощи. Волонтёры просят всех, кто выдел пропавшую, сообщит об этом в правоохранительные органы. Дополнительная информация имеется на сайте поисковой группы www.lisaalert.org.
Последний раз девушки видели неподалеку от улицы Пригородной в городке Нефтяников. Как рассказали свидетели, пропавшая просила попить у прохожих, а после лежала на железобетонных плитах. После этого девушку никто не видел. Интересно, что собака спустя некоторое время самостоятельно вернулась домой.
К поискам подключилась волонтерская организация «Лиза Алерт», которая организовала группу людей для прочесывания территории. Известно, что девушка была одета в серые джинсы, ветровку красного цвета, розовую шапку и кроссовки с фиолетовыми вставками. Особые приметы: рост примерно 1 метр 70 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза и худощавое телосложение.
Не исключено, что девушка нуждается в медицинской помощи. Волонтёры просят всех, кто выдел пропавшую, сообщит об этом в правоохранительные органы. Дополнительная информация имеется на сайте поисковой группы www.lisaalert.org.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:59