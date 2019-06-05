В Приморском крае найден труп мужчины, пропавшего 8 месяцев назад





Около 8 месяцев назад мужчина вышел и дома, после чего его местоположение стало не известно. Жителя Уссурийска искали правоохранительные органы и волонтеры. Сейчас стало известно, что поиски завершены, поскольку было обнаружено тело пропавшего. В заявлении на сайте волонтеров сказано, что 40-летний мужчина погиб, но что именно произошло не уточняется.Волонтеры и правоохранительные органы благодарят людей, которые помогли в распространении информации и поиске погибшего.