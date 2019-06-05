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Экзолуны могут оказаться местом обитания внеземной жизни

Спутники, вращающиеся вокруг экзопланет, могут стать перспективными путями для поиска органики. Подобные экзолуны специалист Университета Линкольна считает потенциальным местом обитания внеземной жизни.
Экзолуны могут оказаться местом обитания внеземной жизни

На сегодняшний день астрофизики обнаружили за пределами Солнечной системы около 4000 планет. По мнению специалистов, лишь на немногих из них могла бы поддерживаться жизнь. Более пригодными для существования органики ученые считают спутники особо крупных газовых гигантов, содержащие воду в жидком состоянии.

Доктор Саттон в своем последнем исследовании рассмотрел возможность экзолун, вращающихся вокруг объекта J1407b, вызвать разрывы в его кольцевой структуре. Эксперт путем компьютерного моделирования создал макет колец, окружающих экзопланеты, рассчитал силу гравитации между частицами и использовал их для обновления ускорений, скоростей и положений модели. Специалист добавил спутник, вращающийся в различных соотношениях за кольцами, и проверил, образовались ли пробелы в местах, где ожидалось свыше 100 орбитальных периодов. Оказалось, экзолуна влияет на рассеивание частиц у края колец, но за их пределами ее гравитационная сила не способна вызвать пробелы в кольцевой системе. По мнению астрофизика, подобные объекты можно рассматривать как перспективные в плане поиска внеземной жизни.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:24

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