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Учёные: Белковый рацион не увеличивает чувствительность к инсулину

Учёные провели исследование, желая установить, действительно ли белковая диета способна остановить развитие диабета. По их мнению, белковый рацион не приносит положительного результата и не увеличивает чувствительность к инсулину.
Учёные: Белковый рацион не увеличивает чувствительность к инсулину

Учёные опровергли мнение людей о том, что белковый рацион может поспособствовать увеличению чувствительности к инсулину. Для этого сотрудники школы медицины Вашингтонского университета провели исследование, пригласив добровольцев. На протяжении семи месяцев 34 женщины в возрасте от 50 до 65 лет, страдающие ожирением, придерживались схемы питания, предложенной специалистами. Первая группа употребляла продукты с высоким содержанием белка, но не соблюдала специальной диеты. Вторая же питалась по предложенному плану питания, но при этом количество употребляемого белка не превышало нормы. Результаты показали - белковый рацион не принёс ожидаемого результата, так и не улучшив чувствительность к инсулину, а вот женщины из второй группы повысили этот показатель на 30%, существенно снизив риски не только диабета второго типа, но и сердечных заболеваний.

Научные работники отмечают, опыт подтвердил, клетки теряют чувствительность к инсулину, а этот процесс меняется с усилением воспалительных реакций. Медики рекомендуют сосредоточить внимание людей с диагнозом диабет второго типа на диете и уменьшении массы тела, так как положительный эффект от этого уже неоднократно доказан.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:40

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