Древние римляне стали причиной изменений в климате планеты





Согласно результатам исследования, факелы, кузни, печи и массивная вырубка лесов привели к выбросу в атмосферу большого количества углекислого газа и пепла. В теории парниковый эффект должен был поднять температуру на 0,15 градусов Цельсия. Однако на практике густой дым не позволял солнечным лучам нагревать поверхность Земли, что привело к похолоданию на - 0,17.Данного значения мало для реального ощущения людьми. Однако факт этого события доказывает, что люди начали свое негативное воздействие на атмосферу планеты задолго до промышленной революции. Кроме этого, большое количество углекислого газа и дыма негативно влияли на жителей больших городов, вызывая у них разнообразные респираторные заболевания.Также подобное воздействие на атмосферу вызывало смену погоды на различных регионах, вызывая обильные дожди в определенных участках и долговременные засухи в других. Подобные явления распространены в современном мире, только к ним еще добавились и кислотные дожди, вызваны выбросами из различных заводов. Экологи бьют тревогу, поскольку продолжение такого сценария повлечет непоправимые последствия для всей планеты.