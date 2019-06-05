Наталья Штурм обнажила грудь на курорте в Болгарии
Наталья Штурм поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля подборкой откровенных фотографий, сделанных на курорте в Болгарии. 53-летняя певица, недавно ставшая бабушкой, не постеснялась обнажить грудь.
На снимках звезда позирует в белоснежном полупрозрачном сарафане на скале. Среди живописных пейзажей черноморского курорта Штурм решила блеснуть своей красотой и устроила откровенную фотосессию. Артистка считает съемки в стиле «ню» настоящим искусством, поэтому не стыдится демонстрировать свое тело. На некоторых кадрах певица запечатлена обнаженной с едва прикрытыми интимными местами, а на одном из фото ее грудь «прикрывает» от глаз созерцателей луч солнца.
Большинство поклонников выразили восторг по поводу соблазнительной фигуры Штурм, которая выглядит минимум на десять лет моложе своего возраста. Нашлись и те, кто пристыдил знаменитую бабушку, возмутившись ее чрезмерной откровенности на пикантных снимках.
На снимках звезда позирует в белоснежном полупрозрачном сарафане на скале. Среди живописных пейзажей черноморского курорта Штурм решила блеснуть своей красотой и устроила откровенную фотосессию. Артистка считает съемки в стиле «ню» настоящим искусством, поэтому не стыдится демонстрировать свое тело. На некоторых кадрах певица запечатлена обнаженной с едва прикрытыми интимными местами, а на одном из фото ее грудь «прикрывает» от глаз созерцателей луч солнца.
Большинство поклонников выразили восторг по поводу соблазнительной фигуры Штурм, которая выглядит минимум на десять лет моложе своего возраста. Нашлись и те, кто пристыдил знаменитую бабушку, возмутившись ее чрезмерной откровенности на пикантных снимках.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:28