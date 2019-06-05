Наталья Штурм обнажила грудь на курорте в Болгарии

На снимках звезда позирует в белоснежном полупрозрачном сарафане на скале. Среди живописных пейзажей черноморского курорта Штурм решила блеснуть своей красотой и устроила откровенную фотосессию. Артистка считает съемки в стиле «ню» настоящим искусством, поэтому не стыдится демонстрировать свое тело. На некоторых кадрах певица запечатлена обнаженной с едва прикрытыми интимными местами, а на одном из фото ее грудь «прикрывает» от глаз созерцателей луч солнца.Большинство поклонников выразили восторг по поводу соблазнительной фигуры Штурм, которая выглядит минимум на десять лет моложе своего возраста. Нашлись и те, кто пристыдил знаменитую бабушку, возмутившись ее чрезмерной откровенности на пикантных снимках.