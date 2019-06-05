АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Наталья Штурм обнажила грудь на курорте в Болгарии

Наталья Штурм поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля подборкой откровенных фотографий, сделанных на курорте в Болгарии. 53-летняя певица, недавно ставшая бабушкой, не постеснялась обнажить грудь.
Наталья Штурм обнажила грудь на курорте в Болгарии

На снимках звезда позирует в белоснежном полупрозрачном сарафане на скале. Среди живописных пейзажей черноморского курорта Штурм решила блеснуть своей красотой и устроила откровенную фотосессию. Артистка считает съемки в стиле «ню» настоящим искусством, поэтому не стыдится демонстрировать свое тело. На некоторых кадрах певица запечатлена обнаженной с едва прикрытыми интимными местами, а на одном из фото ее грудь «прикрывает» от глаз созерцателей луч солнца.

Большинство поклонников выразили восторг по поводу соблазнительной фигуры Штурм, которая выглядит минимум на десять лет моложе своего возраста. Нашлись и те, кто пристыдил знаменитую бабушку, возмутившись ее чрезмерной откровенности на пикантных снимках.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка решилась на пластику ради
Экзолуны могут оказаться местом
В Челябинской области разыскивают
"Дом-2": Валерию Блюменкранцу очень
В Омске пропала 23-летняя девушка,
В Приморском крае найден труп мужчины,
Учёные: Белковый рацион не увеличивает
Наталья Штурм обнажила грудь на курорте
Максим Галкин порассуждал о моде на
Александра Савельева официально
Древние римляне стали причиной
У Виджея Арчи родилась дочь
Ксения Собчак вступилась за Андрея
Алена Водонаева о «тайной» дочке Сергея
Ксения Бородина заявила, что Ольга
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес
Финансы кончились – девушка ушла. Гоген
Японские селекционеры вывели вишню с
Ольга Бузова: «Я два года воздержания
Дэвид Бекхэм выступил против романа
В Сети появился первый тизер сериала
Почти каждый пятый россиянин рассказал
Развенчаны наиболее популярные мифы о
Древние римляне изменили климат Европы
Китайские СМИ сообщили о «трюке» России
Ученые напечатали роговицу на
Мужа Ирэны Понарошку часто принимают за
Ученые научились перерабатывать
В России разрабатывают AI-систему
«Приставания» назойливого бегемота
Просмотреть все новости