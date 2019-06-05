Максим Галкин порассуждал о моде на программе «Познер»





Несмотря на предупреждение ведущего проекта «Познер» об отсутствии вопросов о личной жизни, Галкин все же поделился своим мнение по поводу моды и своего стиля. Артист не следит за модой, поэтому одевается, так как ему хочется. Максим Галкин рассказал, что даже Алла Борисовна периодически упрекает его в отсутствии вкуса. Кроме этого, супруга юмориста иногда сама покупает ему вещи.Однако Галкин признался, что чувствует себя не комфортно в одежде, которую купила Пугачева. Артист считает моду прихотью элиты, которая разнообразно пытается выделиться, поскольку от этого частично зависит их популярность. Галкин работает для людей, используя только свои харизму и талант, поэтому у него нет необходимости следить за популярностью своего наряда.