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Максим Галкин порассуждал о моде на программе «Познер»

Известный юморист Максим Галкин был приглашен гостем в проект «Познер». Во время интервью артист рассказал свое мнение о моде и о том, что думает по этому поводу его супруга Алла Пугачева.
Максим Галкин порассуждал о моде на программе «Познер»

Несмотря на предупреждение ведущего проекта «Познер» об отсутствии вопросов о личной жизни, Галкин все же поделился своим мнение по поводу моды и своего стиля. Артист не следит за модой, поэтому одевается, так как ему хочется. Максим Галкин рассказал, что даже Алла Борисовна периодически упрекает его в отсутствии вкуса. Кроме этого, супруга юмориста иногда сама покупает ему вещи.

Однако Галкин признался, что чувствует себя не комфортно в одежде, которую купила Пугачева. Артист считает моду прихотью элиты, которая разнообразно пытается выделиться, поскольку от этого частично зависит их популярность. Галкин работает для людей, используя только свои харизму и талант, поэтому у него нет необходимости следить за популярностью своего наряда.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:13

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