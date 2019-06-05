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Александра Савельева официально подтвердила уход из «Фабрики»

Александра Савельева подтвердила слухи об уходе из группы «Фабрика», где она проработала около 16 лет. Певица хочет посвятить себя заботе о сыне, а, когда он вырастет, заняться сольной карьерой.
Александра Савельева официально подтвердила уход из «Фабрики»

Разговоры о желании Савельевой «расстаться» с музыкальным коллективом появились еще с момента, как только все узнали об ее беременности. Несколько дней назад поклонников насторожило объявление Матвиенко кастинга на место вокалистки. Знаменитость подтвердила, она действительно приняла непростое для себя решение покинуть группу, чтобы посвятить себя семье и ребенку. Артистка благодарна своим коллегам, ставшим для нее сестрами, и продюсеру, заботившемуся об участницах «Фабрики», как отец.
Александра Савельева официально подтвердила уход из «Фабрики»

Савельевой очень сложно прощаться с коллективом, но сейчас у нее на первом месте маленький сын, который очень нуждается в матери. Певица успокоила фанатов, отметив, что не собирается полностью покидать сцену. Знаменитость, как только ее малыш окрепнет, займется сольной карьерой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:02

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