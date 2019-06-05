У Виджея Арчи родилась дочь

Счастливый телеведущий подписал публикацию словами, адресованными малышке «Алене Артуровне»: «Добро пожаловать в этот мир». Виджей признался, он особенно рад девочке, поскольку всегда хотел иметь дочь, и теперь его переполняют самые яркие эмоции.Знаменитость стал отцом во второй раз. У него есть 14-летний сын Глеб, рожденный в браке с телеведущей Екатериной Цветковой. Виджей поддерживает связь с наследником и с удовольствием проводит с ним свободное время. Рождение дочери звезда называет «вселенским счастьем» и с гордостью принимает поздравления от поклонников и близких людей.Цветков не спешит знакомить общественность с матерью своего ребенка. Возлюбленная 39-летнего виджея Юлия, с которой он познакомился в Монако, родила за границей. Знаменитость уже сделал избраннице предложение, и они планируют через год сыграть свадьбу.