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У Виджея Арчи родилась дочь

Артур Цветков поделился с поклонниками радостной новостью - он теперь дважды отец. Виджей Арчи обнародовал в Instagram-аккаунте фотоколлаж, объединив свой снимок и кадр с новорожденной дочерью.
У Виджея Арчи родилась дочь

Счастливый телеведущий подписал публикацию словами, адресованными малышке «Алене Артуровне»: «Добро пожаловать в этот мир». Виджей признался, он особенно рад девочке, поскольку всегда хотел иметь дочь, и теперь его переполняют самые яркие эмоции.

Знаменитость стал отцом во второй раз. У него есть 14-летний сын Глеб, рожденный в браке с телеведущей Екатериной Цветковой. Виджей поддерживает связь с наследником и с удовольствием проводит с ним свободное время. Рождение дочери звезда называет «вселенским счастьем» и с гордостью принимает поздравления от поклонников и близких людей.
У Виджея Арчи родилась дочь

Цветков не спешит знакомить общественность с матерью своего ребенка. Возлюбленная 39-летнего виджея Юлия, с которой он познакомился в Монако, родила за границей. Знаменитость уже сделал избраннице предложение, и они планируют через год сыграть свадьбу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:47

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