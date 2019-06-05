Ксения Собчак вступилась за Андрея Малахова, которого Максим Галкин назвал «главным телесплетником»

На днях в СМИ появились снимки якобы шикарных апартаментов Пугачевой и Галкина на Кипре. Журнал, который принадлежит Малахову, сообщает, что звездное семейство несколько лет назад купили особняк в Лималосе, вложив 2,3 миллиона евро.Галкин поспешил опровергнуть это сообщение и буквально «набросился» на Малахова с критикой, указав телеведущему на то, что он не должен был позволять публиковать подобные новости в своем издании. Максим назвал Андрея «главным телесплетником» РФ, а также попросил больше не привлекать его семью в «дешевый карнавал».Нужно сказать, что блог Галкина поддержали многие российские знаменитости. В их числе оказались Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, Гарик Харламов и многие другие. А вот экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, наоборот, решила вступиться за Малахова. Под постом мужа Пугачевой эпатажная тележурналистка поинтересовалась у шоумена, уверен ли он в том, что Андрей лично писал эту новость или хотя бы контролировал то, что публикуют в его журнале.Стоит отметить, что Галкин тут же отреагировал на комментарий Собчак и заявил, что ему все равно, контролировал Малахов публикацию или нет, ведь в шапке издания стоит его имя, а значит, он должен нести ответственность.