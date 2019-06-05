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Алена Водонаева о «тайной» дочке Сергея Лазарева: «Если это правда, нас ждет сенсация»

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о слухах про «тайную» дочь прославленного российского музыканта Сергея Лазарева. По мнению телезнаменитости, если все подтвердиться, то это станет настоящей «сенсацией».

Алена Водонаева о «тайной» дочке Сергея Лазарева: «Если это правда, нас ждет сенсация»

Ни для кого не является секретом, что Лазарев не только одним из самых популярных певцов России, но и артист, который весьма тщательно скрывает свою личную жизнь. Судя по всему, именно поэтому имя музыканта все чаще и чаще начало появляться в центре самых громких новостей.

К примеру, на прошедшей неделе в Интернете появилось неподтвержденное сообщение о том, что у Лазарева есть наследница, которую он продолжает тщательно скрывать. Отметим, что эта информация ничуть не удивила фанатов Сергея, ведь все помнят, как артист «прятал» сына Никиту до достижения им 2-летнего возраста.

Алена Водонаева о «тайной» дочке Сергея Лазарева: «Если это правда, нас ждет сенсация»

Нужно сказать, что сам Лазарев пока никак не высказывается на этот счет, однако это не мешает другим знаменитостям комментировать эту информацию. Так, вчера Водонаева опубликовала свою еженедельную колонку в 7days, где заявила, что если сообщение о «тайной» дочке Сергея окажется правдой, то всех ждет настоящая «сенсация».

«Конечно, если это правда, нас ждет сенсация. Ведь одно дело - одинокий артист, посвятивший всю свою жизнь творчеству, а совсем другое - отец семейства с женой и двумя детьми…» - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Также Водонаева указала на то, что рано или поздно, но все тайное станет явным, поэтому в ближайшее время общественности явно все станет известно.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:16

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