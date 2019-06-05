Ксения Бородина заявила, что Ольга Бузова не пригласила ее на закрытую презентацию клипа «Водица»

«Там и так было много звезд, если вы не заметили…» - подчеркнула Бородина.

Не секрет, что на днях Бузова официально представила звездным приятелям свою новую работу. На закрытую вечеринку Ольга пригласила многих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Ксению Собчак, которая не так давно в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» практически «унизила» новоявленную исполнительницу.Впрочем, на официальной презентации клипа и песни «Водица» так и не появилось коллеги Бузовой по телестройке «Дом-2» - Ксении Бородиной, что очень удивило интернет-пользователей. Нужно сказать, что фолловеры тут же принялись буквально забрасывать звездную мамочку вопросами, почему она проигнорировала мероприятие поющей телеведущей.Стоит отметить, что Бородина не стала пропускать мимо глаз эту тему и поспешила объяснить подписчикам, почему она пропустила закрытую вечеринку Бузовой. По словам Ксении, в день презентации клипа «Водица» она как раз была на дне рождении у наследницы близкой приятельницы. Также телеведущая указала на то, что Ольга попросту не пригласила ее на свое мероприятие.К слову, Бородина добавила, что старается избегать мероприятия, на которых присутствуют все «сливки» общества.