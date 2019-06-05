Ксения Бородина заявила, что Ольга Бузова не пригласила ее на закрытую презентацию клипа «Водица»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объяснила подписчикам, почему не посетила закрытое мероприятие своей коллеги по съемочной площадке. По словам телезнаменитости, Ольга Бузова не пригласила ее на презентацию видеоклипа на песню «Водица».
Не секрет, что на днях Бузова официально представила звездным приятелям свою новую работу. На закрытую вечеринку Ольга пригласила многих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Ксению Собчак, которая не так давно в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» практически «унизила» новоявленную исполнительницу.
Впрочем, на официальной презентации клипа и песни «Водица» так и не появилось коллеги Бузовой по телестройке «Дом-2» - Ксении Бородиной, что очень удивило интернет-пользователей. Нужно сказать, что фолловеры тут же принялись буквально забрасывать звездную мамочку вопросами, почему она проигнорировала мероприятие поющей телеведущей.
Стоит отметить, что Бородина не стала пропускать мимо глаз эту тему и поспешила объяснить подписчикам, почему она пропустила закрытую вечеринку Бузовой. По словам Ксении, в день презентации клипа «Водица» она как раз была на дне рождении у наследницы близкой приятельницы. Также телеведущая указала на то, что Ольга попросту не пригласила ее на свое мероприятие.
К слову, Бородина добавила, что старается избегать мероприятия, на которых присутствуют все «сливки» общества.
Не секрет, что на днях Бузова официально представила звездным приятелям свою новую работу. На закрытую вечеринку Ольга пригласила многих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Ксению Собчак, которая не так давно в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» практически «унизила» новоявленную исполнительницу.
Впрочем, на официальной презентации клипа и песни «Водица» так и не появилось коллеги Бузовой по телестройке «Дом-2» - Ксении Бородиной, что очень удивило интернет-пользователей. Нужно сказать, что фолловеры тут же принялись буквально забрасывать звездную мамочку вопросами, почему она проигнорировала мероприятие поющей телеведущей.
Стоит отметить, что Бородина не стала пропускать мимо глаз эту тему и поспешила объяснить подписчикам, почему она пропустила закрытую вечеринку Бузовой. По словам Ксении, в день презентации клипа «Водица» она как раз была на дне рождении у наследницы близкой приятельницы. Также телеведущая указала на то, что Ольга попросту не пригласила ее на свое мероприятие.
«Там и так было много звезд, если вы не заметили…» - подчеркнула Бородина.
К слову, Бородина добавила, что старается избегать мероприятия, на которых присутствуют все «сливки» общества.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:54