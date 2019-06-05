Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес отписалась от Виктора Литвинова в соцсетях
Экс-участница телешоу «Дом-2» Татьяна Литвинова отписалась от своего супруга Виктора Литвинова в социальных сетях. По словам длинноволосой красавицы, она очень устала, поэтому ей хочется бросить все и полететь куда-нибудь.
Судя по всему, у звезд «Дома-2», которые только в прошлом году сочетались узами брака, появились трудности в отношениях. А все из-за расстояния, ведь известно, что на данный момент Мусульбес проживает в Москве, в то время пока Литвинов остался в Одессе, где занимается открытием семейного бизнеса.
И несмотря на то, что сама Татьяна по-прежнему отказывается отвечать на многочисленные вопросы подписчиков относительно развода с Виктором, девушка поспешила отписаться от возлюбленного, на что тут же обратили внимание поклонники парочки. Сейчас Мусульбес заявляет, что если она не отвечает на звонки и сообщения, то это значить лишь одно – она не хочет общаться.
Журналистам удалось связаться с близкой приятельницей Мусульбес – Ириной Пинчук, которая заявила, что ее подруга не рассталась с Литвиновым и на данный момент у парочки все отлично, сообщает Starhit.
Как бы то ни было, но считанные часы назад Мусульбес опубликовала пост, которым в очередной раз намекнула на разрыв с Литвиновым.
Судя по всему, у звезд «Дома-2», которые только в прошлом году сочетались узами брака, появились трудности в отношениях. А все из-за расстояния, ведь известно, что на данный момент Мусульбес проживает в Москве, в то время пока Литвинов остался в Одессе, где занимается открытием семейного бизнеса.
И несмотря на то, что сама Татьяна по-прежнему отказывается отвечать на многочисленные вопросы подписчиков относительно развода с Виктором, девушка поспешила отписаться от возлюбленного, на что тут же обратили внимание поклонники парочки. Сейчас Мусульбес заявляет, что если она не отвечает на звонки и сообщения, то это значить лишь одно – она не хочет общаться.
«Если посчитаю нужным вас что-то сказать, дам знать!» - добавляет Мусульбес.
Журналистам удалось связаться с близкой приятельницей Мусульбес – Ириной Пинчук, которая заявила, что ее подруга не рассталась с Литвиновым и на данный момент у парочки все отлично, сообщает Starhit.
«Да, пока они живут раздельно: Таня в Москве, Виктор в Одессе. Он там открывает бизнес. Недавно Витя навещал Таню в столице», - подчеркнула Пинчук.
Как бы то ни было, но считанные часы назад Мусульбес опубликовала пост, которым в очередной раз намекнула на разрыв с Литвиновым.
«Устала прокручивать мысли в своей голове, гонять их по кругу», - пишет Таня.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40