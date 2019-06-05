Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес отписалась от Виктора Литвинова в соцсетях

«Если посчитаю нужным вас что-то сказать, дам знать!» - добавляет Мусульбес.

«Да, пока они живут раздельно: Таня в Москве, Виктор в Одессе. Он там открывает бизнес. Недавно Витя навещал Таню в столице», - подчеркнула Пинчук.

«Устала прокручивать мысли в своей голове, гонять их по кругу», - пишет Таня.

