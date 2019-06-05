Финансы кончились – девушка ушла. Гоген Солнцев «покупал» чувства своей жены





Известный бывший участник проекта «Дом-2» в прошлом году впервые женился. Его любимой стала 63-летняя пенсионерка Катя Терешкович. Не успев сыграть свадьбу, как парочка появилась в программе Андрея Малахова.И два дня не прошло, а они на всю страну решили поговорить о своем медовом месяце и громогласно заявить о конфликтах, которые довели публику до слез от смеха.Но в последнее время Солнцев перестал выходить в свет со своей женой. Также он перестал говорить о Катерине на своей страничке в Instagram. Последняя история, которой поделился шоумен, так это то, что его жена устроила драку в санатории.В Интернете уже не раз шла речь о том, что Гоген ушел от своей жены. Многие считают, что их отношения были ненастоящими, а купленными. Мол отношения прекратились из-за того, что популярность к этой «красивой» парочке прошла и Солнцеву было не выгодно оставаться с Екатериной.Есть вероятность того, что Гоген Солнцев платил пенсионерке, чтобы напомнить не только о себе, но и поднять тем самым популярность своего театра.