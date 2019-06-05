Ольга Бузова: «Я два года воздержания нарушила!»

«Я два года воздержания нарушила!» - заявила Бузова.

«Да?! То есть я отменяю моду на разводы, а Григорий Лепс говорит о том, что «этим» нужно заниматься! Ищем с кем!» - добавила Бузова.

На днях состоялась закрытая официальная презентация новой песни и видеоклипа на нее Ольги Бузовой под названием «Водица», на которую певица пригласила многочисленных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе оказались Григорий Лепс, Рита Дакота, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Оксана Федорова и многие другие.После выступления Бузова поспешила ответить на все вопросы журналистов, которых, судя по всему, тоже пригласили на данное мероприятие. Один из репортеров поинтересовался у Ольги, насколько ей тяжело не иметь вторую половинку, по всей видимости, намекая на то, что после развода с Дмитрием Тарасовым артистка по-прежнему одинока, на что певица призналась, что «уже не так тяжело».В этот момент возле Бузовой появился Григорий Лепс, который сначала не понимал о чем идет речь, однако когда Ольга поведала, что они говорят о воздержании от «волшебства» заявил, что «этим» надо заниматься постоянно.К слову, Бузова не стала называть имя того самого, однако Лепс подчеркнул, что это было «мимолетное увлечение», с чем Ольга согласилась.