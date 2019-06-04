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Кронштадт станет самым большим островом-музеем в истории морской славы России

Уже летом в Кронштадте начнутся работы, которые через несколько лет превратят остров в одно из мест притяжения туристов со всей страны и мира. В рамках проекта подразумевается создать самый большой в мире музей истории ВМФ, а также туристско-рекреационную зону со множеством интересных объектов.

Проекту дала старт инициатива президента Владимира Путина превратить Кронштадт в самый большой музей военно-морских сил в мире. Помимо этого здесь появится огромный океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт, разнообразные образовательные и научные площадки, и даже порт для дирижаблей. Всего на реализацию проекта выделили пять лет.
Кронштадт станет самым большим островом-музеем в истории морской славы России

Что касается выделенных средств, то вопрос прокомментировала Ксения Шойгу, занимающая пост заместителя председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда туристстко-рекреационного кластера в городе Кронштадт. Проект, по ее словам, поддерживается Министерством обороны, Министерством культуры, а также с использованием частных инвестиций. Последние выделяются как теми, кто надеется получить прибыль с данных вложений, так и теми, кто делает это в меценатских целях.

«Но тем не менее мы абсолютно четко понимаем, что основной задачей данного проекта является операционная безубыточность подобных инвестиций», - отметила Ксения Шойгу. Что же касается меценатских вложений, то это, по ее словам, прежде всего средства, направленные на сохранение уникальных исторических памятников – знаменитых кронштадских фортов.

Один из фортов «Александр I» находится в море, и с островом его планируется связать при помощи канатной дороги. Планируется также запускать дирижабли с туристами, которые смогут увидеть все масштабы нового проекта, а также Финский залив с высоты птичьего полета. Сегодня данный форт, как и остальные два, нуждается в реставрации, так как находится не в самом лучшем состоянии. Однако даже в таком виде эти величественные конструкции интересуют туристов. Так что можно сказать с уверенностью, что после реставрационных работ число желающих посмотреть на эти памятники увеличится многократно.



 
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Добавил: Роман Вчера, 22:58

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