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В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может забыть втянуть живот

Недавно почитатели Анастасии Тарасовой заподозрили её в беременности, увидев «круглый животик» на одной из фотографий, который ей, по всей видимости удавалось прятать, благодаря удачным ракурсам и мастерству фотографа.
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может забыть втянуть живот

Анастасия, с мужем Александром Тарасовым, отправились в отпуск (прихватив с собой детей, родственников и близких друзей). Фотографии, выложенные в сеть, демонстрируют отличную форму Анастасии, подчеркнутую довольно откровенным купальником.

В то же время, на фоне огромного количества явно постановочных и грамотно подобранных фотографий, в сеть просочился снимок модели в обнимку со своей сестрой, на котором она явно забыла втянуть животик.

Тот факт, что Настя выглядит по-разному в одном и том же купальнике, не вызывает никаких вопросов. А вот мнения о причине этой разницы разделились.
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может забыть втянуть живот

Одна половина фанатов сетует на чрезмерное увлечение фотошопом со стороны Анастасии, вторая же половина уверено заявила, что «животик» - явный признак беременности на первых месяцах. Свои заявления сторонники теории беременности подтверждают неоднократными заявлениями самой Анастасии о том, что они с мужем хотят большую семью.

Таким образом, сейчас все неравнодушные находятся в волнительном ожидании, надеясь на счастливую весть. Однако сама Анастасия воздерживается от комментариев. Так что остается просто ждать очередного «неправильного» ракурса или же официального заявления.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:23

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