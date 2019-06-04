В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может забыть втянуть живот





Анастасия, с мужем Александром Тарасовым, отправились в отпуск (прихватив с собой детей, родственников и близких друзей). Фотографии, выложенные в сеть, демонстрируют отличную форму Анастасии, подчеркнутую довольно откровенным купальником.В то же время, на фоне огромного количества явно постановочных и грамотно подобранных фотографий, в сеть просочился снимок модели в обнимку со своей сестрой, на котором она явно забыла втянуть животик.Тот факт, что Настя выглядит по-разному в одном и том же купальнике, не вызывает никаких вопросов. А вот мнения о причине этой разницы разделились.Одна половина фанатов сетует на чрезмерное увлечение фотошопом со стороны Анастасии, вторая же половина уверено заявила, что «животик» - явный признак беременности на первых месяцах. Свои заявления сторонники теории беременности подтверждают неоднократными заявлениями самой Анастасии о том, что они с мужем хотят большую семью.Таким образом, сейчас все неравнодушные находятся в волнительном ожидании, надеясь на счастливую весть. Однако сама Анастасия воздерживается от комментариев. Так что остается просто ждать очередного «неправильного» ракурса или же официального заявления.